Последнее обновление: 07.05.2025 14:51

Канада конфискует российский самолет "Руслан" в пользу Украины

Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", который принадлежит российской авиакомпании "Волга-Днепр" и уже находился под арестом Канады. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах, решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио.

По ее словам, прокуратура Канады обратилась в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета на основании документов, предоставленных украинской стороной.

В частности, Минюст передал канадским партнерам решение Высшего антикоррупционного суда от августа 2023 года о применении санкций в виде взыскания в доход Украины активов подсанкционной Волга-Днепр.

Канада стала первой из западных стран, которая законодательно прописала возможность использовать в поддержку Украины конфискованные российские активы, попавшие под санкции из-за войны.



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