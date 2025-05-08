Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным

Процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться в нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества. Об этом говорится в принятом в среду Европарламентом (ЕП) докладе.

За утверждение доклада проголосовали 367 евродепутатов, 74 - против, и 188 воздержались.

"Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением демократических стандартов в Турции и неустанным подавлением критических голосов. Они осуждают жесткие действия против недавних мирных массовых протестов и преследование сотен протестующих посредством поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений", - отмечается в коммюнике ЕП по итогу состоявшихся на пленарной сессии в Страсбурге дебатов.

Как следует из доклада, "турецкое правительство не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки", что необходимо в процессе вступления в Евросоюз.

Согласно документу, турецкие власти "подталкивают страну еще дальше к полностью авторитарной модели". В докладе сказано, что членство в ЕС зависит от выполнения определенных критериев вступления, таких как "стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, добрососедские отношения, соблюдение международного права и соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС".

Это абсолютные критерии, напоминают парламентарии Евросоюза. "Критерии членства в ЕС не подлежат обсуждению", - подчеркивается в докладе.

Европарламент призвал турецкие власти, институты ЕС и государства-члены союза продолжать работать над "более тесным, более динамичным и стратегическим партнерством с особым акцентом на действиях по борьбе с изменением климата, энергетической безопасности, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и региональной стабильности".

В декабре 1999 года Европейский совет признал Турцию в качестве страны-кандидата на членство в ЕС. В октябре 2005 года начались переговоры о вступлении страны в Европейский союз. В 2018 году Совет ЕС заявил, что эти переговоры приостановлены.

"Переговоры фактически зашли в тупик", - говорилось в документе совета.