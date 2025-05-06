Последнее обновление: 06.05.2025 18:00

Бундестаг со второй попытки избрал канцлера Германии

Бундестаг утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии со второй попытки, сообщают немецкие медиа.

Согласно информации, в ходе повторного голосования за Мерца проголосовало 325 депутатов при необходимом минимуме в 316.

Первая попытка утром во вторник провалилась: за кандидатуру лидера правоцентристского ХДС/ХСС проголосовали лишь 310 человек. Это первый подобный случай в истории послевоенной Германии.

Для проведения повторного голосования ХДС/ХСС и их партнер по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручились поддержкой еще двух партий — зеленых и левых.

Изначально издания Frankfurter Allgemeine и Bild сообщали, что во вторник повторного голосования не планируется, однако затем ХДС/ХСС, социал-демократам, зеленым и левым удалось договориться о проведении нового голосования в тот же день.

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