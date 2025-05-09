Индия закрыла 24 аэропорта на фоне эскалации с Пакистаном

Индийские авиакомпании приостановили полеты из двух десятков аэропортов в северных и западных регионах на фоне эскалации напряженности в отношениях с Пакистаном. Об этом сообщают Associated Press.

Министерство гражданской авиации Индии в четверг объявило о временном закрытии 24 аэропортов.

К ним относятся аэропорты в Амритсаре на севере Пенджаба и Сринагаре в контролируемом Индией Кашмире, который граничит с Пакистаном.

Ключевые авиакомпании Индии предупредили пассажиров о том, что полеты приостановлены до субботы.

Крупнейший отечественный перевозчик Indigo в среду отменил 165 рейсов, столько же – Air India и Air India Express.

В связи с внезапным закрытием аэропортов Air India перенаправила два своих международных рейса из Амритсара в Нью-Дели.

Ранее правительство Индии заявило об атаке пакистанских беспилотников и ракет на военные объекты в Джамму и Кашмире.