Последнее обновление: 09.05.2025 14:05

Индия закрыла 24 аэропорта на фоне эскалации с Пакистаном

Индийские авиакомпании приостановили полеты из двух десятков аэропортов в северных и западных регионах на фоне эскалации напряженности в отношениях с Пакистаном. Об этом сообщают Associated Press.

Министерство гражданской авиации Индии в четверг объявило о временном закрытии 24 аэропортов.

К ним относятся аэропорты в Амритсаре на севере Пенджаба и Сринагаре в контролируемом Индией Кашмире, который граничит с Пакистаном.

Ключевые авиакомпании Индии предупредили пассажиров о том, что полеты приостановлены до субботы.

Крупнейший отечественный перевозчик Indigo в среду отменил 165 рейсов, столько же – Air India и Air India Express.

В связи с внезапным закрытием аэропортов Air India перенаправила два своих международных рейса из Амритсара в Нью-Дели.

Ранее правительство Индии заявило об атаке пакистанских беспилотников и ракет на военные объекты в Джамму и Кашмире.

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