Правительство Германии ограничит информацию о поставках оружия в Украину

Новое правительство Германии продолжит оказывать военную помощь Украине, но не будет делать это так публично, как раньше. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Стефан Корнелиус на своем первом брифинге в этой должности.

«Германия готова и дальше поддерживать Украину, в том числе оружием... Но мы ограничим информацию о конкретных системах вооружения», - сказал Корнелиус.

По его словам, это будет относиться и к системам Taurus.

Он не стал прямо отвечать на вопрос о том, готов ли канцлер Фридрих Мерц согласиться на передачу ракет, но отметил, что «правительство готово поддержать Украину в контексте дальнобойного оружия» с определенной дальностью. Но в какой форме будет оказана эта помощь, пока не сообщается.

Корнелиус подчеркнул, что подробная информация о переданном оружии не помогает оборонной стратегии Украины, если вражеская сторона знает все о предоставленном оружии, поэтому было решено ограничить информацию о количестве военной помощи и не упоминать о конкретных системах вооружения.

В мае 2023 года Украина обращалась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus, однако против этого выступил предыдущий канцлер Олаф Шольц, несмотря на поддержку многих политиков, в том числе Фридриха Мерца, который тогда был лидером оппозиции.