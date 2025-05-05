Индия на фоне обострения отношений с Пакистаном перекрывает воду на реках

Индия перекрыла поток воды в Пакистан с плотины на реке Чинаб, а также готовится к аналогичным действиям на реке Джелам. Меры предприняты на фоне очередного обострения отношений после испытания Пакистаном баллистической ракеты. Об этом сообщает Hindustan Times.

После недели обсуждений и гидрологических испытаний Индия начала операцию по удалению ила с плотины Баглихар на реке Чинаб и опустила шлюзовые затворы, уменьшив поток в Пакистан на 90%.

Аналогичные операции запланированы для дамбы Кишанганга на реке Джелам.

Как отмечает издание, Индия приступила к работе в течение нескольких часов после испытания Пакистаном баллистической ракеты класса "земля-земля" 3 мая.

Нью-Дели объявил о ряде ограничительных мер для Пакистана, включая приостановление действия соглашения о распределении воды 1960 года, после террористической атаки 22 апреля в спорном Кашмире, в результате чего погибли 25 граждан Индии и один непалец. Еще десятки человек получили ранения.

Соглашение регламентировало распределение вод текущих из Кашмира рек, позволяя Пакистану получать доступ к основному источнику водоснабжения – реке Инд, а также рек Джелам и Чинаб.

Индия 24 апреля закрыла шлюзы на дамбе и перекрыла поток воды реки Инд.