В Минске заявили, что не пытаются "усидеть на двух стульях"

Беларусь проводит многовекторную политику, не пытаясь строить отношения с одними внешнеполитическими партнерами в ущерб другим. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

"Нас не раз подталкивали к тому, чтобы мы совершили геополитический выбор, и с востока, и с запада. Белорусские интересы не замыкаются на каком-то одном направлении, а наша внешняя политика — не пресловутая попытка усидеть на двух стульях. Суть ее заключается в планомерной выработке внутренних и внешних условий для построения множественности геополитических опор", - сказал Макей, выступая на международной конференции "Минский диалог: 25 лет внешней политики Беларуси".

По его словам, Беларусь строит союзнические отношения с Россией не за счет ущемления интересов стран Евросоюза, а развитие отношений с ЕС не противоречит тесному взаимодействию с восточными партнерами.

"Мы нацелены на укрепление взаимодействия со всеми соседями: и с востока, и с запада, и с юга, и с севера. Не в ущерб кому-то, не за счет кого-то и не против кого-то. Мы не дали втянуть себя в конфликты, сохранили добрые отношения со всеми соседями, вносим вклад в урегулирование ситуации на востоке Украины. Современная Беларусь, без преувеличения, является одной из опор безопасности в европейском регионе", - заявил Макей, которого цитируют СМИ.

Он отметил, что мир не стал проще, место одних разделительных линий занимают другие. Все это только подтверждает верность избранного руководством страны принципиального курса на многовекторность внешней политики.

"Находясь на стыке Евразийского экономического союза и Европейского союза, Беларусь выступает за формирование устойчивых механизмов диалога между этими двумя интеграционными объединениями", - подчеркнул Макей.