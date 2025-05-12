Польша закрывает российское консульство в Кракове

Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами предосудительного акта диверсии в отношении торгового центра на улице Марывильской принято решение отозвать согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», - написал Сикорский в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщалось, польская сторона объявила, что пожар торгового центра, произошедший 12 мая прошлого года, возник в результате поджога, организованного по заданию российских спецслужб. Тогда в результате пожара полностью сгорел комплекс из 1400 магазинов и сервисных точек.

В России уже заявили про ответ на закрытие генконсульства в Кракове.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», - пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.