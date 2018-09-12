Последнее обновление: 12.09.2018 09:30

Макей пообщался с новым послом РФ в Беларуси

В минувший вторник глава МИД РБ Владимир Макей принял у нового посла РФ Михаила Бабича копии верительных грамот, сообщила пресс-служба МИД РБ.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений и ближайшая повестка дня двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены практические шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества», - также говорится в сообщении.

«Стороны также затронули тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений», - отмечает МИД РБ.

В этот же день в Минске остоялись консультации между МИДами Беларуси и России по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую – директор Департамента Северной Америки Георгий Борисенко.

«Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с двумя североамериканскими странами на перспективу», - говорится в сообщении.

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