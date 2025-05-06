Бундестаг сегодня все-таки попытается избрать нового канцлера Германии

Бундестаг попытается со второй попытки избрать нового канцлера Германии во вторник во второй половине дня. Об этом сообщает ряд немецких СМИ.

По информации парламентских кругов, полученной изданием, ХДС/ХСС хочет провести второй тур сегодня.

Для этого необходимо сократить сроки второго тура, что, в свою очередь, требует двух третей голосов депутатов.

Это означает, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ будет зависеть от Левой партии или "Альтернативы для Германии".

По информации фракции ХДС/ХСС, все парламентские фракции договорились завершить выборы канцлера до пятницы.

Таким образом, выборы в Бундестаге планируется продолжить в 15:00 вторника.

Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

Коалиция решила во второй раз выдвинуть Мерца в канцлеры.

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и пришли к согласию, что Мерц станет канцлером. Для избрания канцлером Мерцу нужно 316 голосов.