СБУ выявила венгерскую шпионскую сеть в Закарпатской области

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые в истории страны разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, задержаны двое подозреваемых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Куратором обоих фигурантов "был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии", а одним из агентов - 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали в 2021 году, сообщают в СБУ. Вторая задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась в 2025 году.

Сеть занималась сбором разведданных о военной защищенности региона, местах дислокации Сил обороны, воздушных и наземных оборонных объектах, а также настроениях местного населения. В частности, агентов интересовало, как отреагируют военные и гражданские, если в область зайдет иностранный, в том числе венгерский, военный контингент.

Контрразведка СБУ задокументировала каждый этап деятельности агентов. Во время обысков изъяты телефоны и другие доказательства шпионажа.

Фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.