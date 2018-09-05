Макей: Инсайдерские вбросы полны антибелорусской истерией

В минувший вторник, 4 сентября, глава МИД РБ Владимир Макей побывал на докладе у Лукашенко, где обсуждались возможные кандидатуры нового посла Беларуси в России, а также «ряд аспектов, связанных с взаимоотношениями с ЕС, Евразийским экономическим союзом, в том числе с Российской Федерацией».

О содержании прошедшей встречи Макей рассказал в интервью белорусскому зомбоящику.

В частности, глава МИД РБ затронул тему инсайдерских вбросов в интернете по белорусской тематике и ее отношениям с Россией.

"Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси. Да, обращать внимание, конечно, на заявления подобных маргинальных СМИ нужно, но я не думаю, что они играют определяющую роль при выстраивании сотрудничества с нашим стратегическим союзником".

В упомянутых вбросах Макею отводится роль поклонника вышиванки и главного агента Запада в Беларуси, учитывая при этом позицию Беларуси в отношении войны в Украине.

"Понятно, что всегда кто-то будет говорить на эту тему. Но речь ни в коей мере не идет ни о каких политических дивидендах. Потому что мы страдаем от той конфронтации, которая сегодня присутствует в регионе. Мы страдаем в торгово-экономическом, политическом, гуманитарном плане. Поэтому политика Беларуси нацелена однозначно на то, чтобы здесь были мир, спокойствие и безопасность. Это будет и впредь… наша политика нацелена на то, чтобы способствовать снижению конфронтации, развитию кооперации, сотрудничества в нашем регионе, способствовать безопасности и стабильности", - заявил Макей.

"Евросоюз в определенной мере проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь. Это проявляется в нашем сотрудничестве, например, с европейскими финансовыми институтами… Надо понимать, что сегодня ЕС по отношению к Беларуси не предпринимает каких-либо дискриминационных мер. Он проводит такую же политику, как по отношению к другим аналогичным странам, за исключением тех, с которыми имеет преференциальные соглашения… Думаю, что нам удастся выйти в итоге на подписание Приоритетов партнерства. Но когда мы работали на начальных стадиях над этим документом, мы видели, что некоторые государства пытались вставить какие-то пассажи, связанные то ли с тематикой прав человека, то ли с политической подоплекой», - отметил он.

Глава МИД также прокомментировал процесс вступления Беларуси в ВТО.

"За последние полтора года мы достигли серьезного прогресса… заключили 8 протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в ВТО. Сейчас у нас всего уже 18 протоколов. С 2010 по 2017 год у нас работа вообще не велась. Поэтому сейчас она активизирована, и нам осталось провести переговоры (в том числе) с США, Евросоюзом», - сообщил он.

«…вступление в ВТО для нас не самоцель… Надо пройти оставшийся путь, но решение будет приниматься только лишь после того, как мы будем уверены, что вступление в ВТО принесет нам конкретные экономические дивиденды. И сегодня также обсуждалась ситуация, связанная с последними высказываниями американского руководства о деятельности ВТО. Мы должны быть очень осторожными в этом плане. Мы не хотели бы, чтобы мы сделали все возможное, вступили в ВТО, а она, условно говоря, через некоторое время разрушилась», - отметил глава МИД.