Литовская SBA продала мебельный завод в Беларуси местному менеджеру

Литовская группа SBA продала свое предприятие по выпуску мебели в Беларуси Mebelain одному из менеджеров. Об этом пишет издание Verslo zinios со ссылкой на SBA.

После начала войны в Украине более трех лет назад группа SBA прекратила массовое производство мебели на этом предприятии и приняла решение отказаться от бизнеса в стране. Однако на небольшой мощности завод работал постоянно.

"Процесс продажи Mebelain затянулся, поскольку Беларусь ввела жесткие ограничения на продажу западных компаний", - заявила SBA.

Завод был продан по символической цене одному из менеджеров - гражданину Беларуси. Инвестиции в предприятие были списаны почти два года назад.

"Целью группы было завершить сделку и уйти из Беларуси", - отмечается в сообщении.

Завод Mebelain в Могилеве начал работу в 2015 году, в него было инвестировано около €47 млн.

В настоящее время группа SBA сосредоточена на инвестициях в США, где строит мебельный завод. Планируется, что инвестиции в предприятие, которое расположится в штате Северная Каролина, превысят €68 млн. Производство начнется в конце этого года.

Группе SBA принадлежат пять предприятий по производству мебели в Литве: Inno Line, Klaipedos baldai, Silutes baldai, Visagino line, Kauno baldai, а также управляющая компания SBA Home и логистический центр Innovo logistika.