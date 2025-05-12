Последнее обновление: 12.05.2025 17:43

Индия открывает аэропорты на границе с Пакистаном

Власти Индии приняли решение о возобновлении работы аэропортов близ границы с Пакистаном, ранее закрытых из-за обострения напряженности между двумя странами. Об этом пишет газета Hindustan Times.

"Мы приняли решение открыть аэропорты Сринагар, Джамму, Чандигарх и другие", - приводит газета выдержки из распоряжения Управления аэропортов Индии.

По данным издания, распоряжение распространяется на 32 воздушные гавани. Источник газеты в свою очередь сообщил, что несколько аэропортов уже начали приём и отправку рейсов.

Ранее власти Индии заявляли о закрытии десятков аэропортов до 15 мая.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

Кашмир – территория, населенная в основном мусульманами, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование