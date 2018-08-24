Власти РБ ограничили цены на школьное питание

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ ввело единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки на продукцию общественного питания, реализуемую во всех учреждениях образования, в том числе учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба МАРТ со ссылкой на постановление №66 от 13 августа 2018 года «Об утверждении инструкции о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования».

«Установление единой максимальной надбавки и наценки в учреждениях общего среднего образования позволит обеспечить единую стоимость питания учащихся как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей», - говорится в официальном комментарии.

«Предельные максимальные торговые надбавки устанавливаются к отпускной цене, что исключает возможность необоснованного завышения цен на сырье при приобретении продукции через оптовое звено», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Инструкцией предусмотрена дифференциация размера предельной максимальной торговой надбавки и наценки в зависимости от использования учреждением образования средств бюджета.