В США из-за "Дориана" эвакуируют сотни тысяч человек

Из-за приближающегося урагана "Дориан" в американских штатах Южная Каролина, Джорджия и Флорида планируется эвакуация жителей прибрежных зон. Об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штатов. В Южной Каролине приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек.

Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации также объявлен в штате Северная Каролина.

Тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей – пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.

1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.