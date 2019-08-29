Во Флориде объявили чрезвычайную ситуацию из-за урагана Дориан

Губернатор штата Флориды Рон ДеСантис объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана Дориан. Об этом сообщает NPR.

«Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение для 26 округов, которые (окажутся - ред.) на траектории движения урагана», - говорится в сообщении.

Согласно данным Национального центра ураганов, ураган Дориан обрушится на регион в пятницу, 30 августа.

Ожидается, что ливни пройдут над частью Багамских островов, штатом Флорида и другими странами юго-восточной Америки позже на этой неделе, а также в начале следующей недели.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического шторма Дориан.

Также он приказал федеральным и местным ведомствам помочь в преодолении последствий тропического шторма Дориан.