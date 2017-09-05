Последнее обновление: 05.09.2017 17:48

Скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантике превысила 280 километров в час

Ураган "Ирма" в Атлантической океане усилился до максимальной 5-й категории, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Максимальная постоянная скорость ветра в урагане сейчас превышает 280 километров в час.

Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, продвигается к островам Карибского бассейна.

Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

Также режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".

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