Последнее обновление: 11.09.2018 17:28

Власти США призвали более 1,5 млн человек покинуть свои дома из-за урагана "Флоренс"

Категории: США Ураган

Власти США во вторник поручили эвакуировать более 1,5 миллиона человек, проживающих на атлантическом побережье страны, из-за приближения урагана “Флоренс”, который может стать самым мощным для региона почти за 30 лет.

Скорость ветра урагана составляет 140 миль в час (220 километров в час) и, как ожидается, еще больше усилится перед тем, как “Флоренс” обрушится на побережье в четверг, наиболее вероятно, затронув юго-восточную часть Северной Каролины вблизи границы с Южной Каролиной, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в Майами.

“Флоренс” может перерасти в “чрезвычайно опасный мощный ураган” в четверг ночью, сообщила организация.

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм призвал эвакуировать 254.000 жителей прибрежных районов, а губернатор Южной Каролины Генри Макмастер порекомендовал покинуть свои дома более 1 миллиону человек.

Еще как минимум 250.000 человек должны эвакуироваться с Внешних отмелей в Северной Каролине во вторник, тогда как в понедельник власти призвали покинуть свои дома более 50.000 жителей островов Хаттерас и Окрако.

Губернаторы Северной Каролины, Южной Каролины, Вирджинии и Мэриленда объявили чрезвычайное положение в своих штатах.

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