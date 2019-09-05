Последнее обновление: 05.09.2019 17:17

В США более 220 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"

Свыше 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США, сообщает специализированный портал Poweroutage.us.

Сообщается, что проблемы с электроснабжением зарегистрированы у 205 тысяч жителей Южной Каролины, 15 тысяч жителей Джорджии и свыше восьми тысяч жителей Техаса.

Местные энергетические компании сообщили в социальных сетях, что работают над устранением проблемы.

В пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.

В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Как сообщила газета Miami Herald со ссылкой на Минздрав страны, стихия унесла жизни 20 человек.

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