В Техасе эвакуировали людей из-за угрозы взрыва на химической фабрике

В Техасе срочно эвакуированы люди, живущие в радиусе двух километров от химической фабрики, расположенной к северо-востоку от Хьюстона.

Руководство расположенного в городе Кросби предприятия французского химического концерна Arkema объявило, что из-за последствий урагана "Харви" на предприятии вышла из строя система энергопитания охлаждающих установок.

"Используемые на фабрике химикалии разогреваются", отмечается в сообщении, которое цитирует информационное агентство dpa.

Из-за сильных дождей территория предприятия находится под двухметровым слоем воды. Работники фабрики также эвакуированы и, по мнению руководства, вероятность взрыва чрезвычайно высока, отмечает агентство AFP.

Жертвами урагана "Харви" в Техасе и Луизиане стали уже 35 человек, еще минимум 17 числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters. По предварительным оценкам аналитиков агентства Moody's, только экономике Техаса может быть нанесен ущерб в 75 млрд долларов.

Согласно новым сообщениям (по состоянию на 12:20), эвакуацию с химзавода в Техасе провели вовремя: на фабрике все-таки произошли два взрыва.