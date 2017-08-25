Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Ураган "Харви" у берегов США усилился до второй категории

Ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории, сообщает национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате в связи с приближением "Харви".

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