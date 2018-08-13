Родители 9,7 тыс. первоклашек не хотят обучать детей по месту жительства

Родители подали более 9,7 тыс. заявлений о приеме детей в первые классы минских школ и гимназий не по месту жительства.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марию Киндиренко.

Она напомнила, что в текущем году изменились правила зачисления в учреждения образования. За каждым из них закреплены микрорайоны, а детей из других районов могут принимать только на свободные места по заявлениям родителей (законных представителей).

По ее словам, специально созданные комиссии 29 августа объявят о том, кого зачислили, а кого нет.

"С руководителями учреждений проведены совещания по выработке единого подхода к зачислению в первые классы", - сказала Киндиренко.

По данным на 10 августа, в школы и гимназии по закрепленным микрорайонам подано около 14,5 тыс. заявлений - 64% от предполагаемого количества учащихся.

При зачислении на свободные места преимущественное право имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе или гимназии, а также дети штатных сотрудников учреждения образования. При прочих равных условиях учитывается и очередность подачи заявления.