Китайские акции снизились из-за опасений о дефляции после экономических данных

Китайские акции снизились в среду, поскольку слабые данные о ценах производителей усилили опасения о росте экономики, при этом IPO целого ряда компаний на новой технологической площадке перетянуло средства от остальной части рынка.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся снижением на 0,44% до 2.915,30 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 0,17%. При этом субиндекс финансового сектора снизился на 0,28%, потребительский сектор вырос на 0,35%, сектор недвижимости потерял 0,7%, а субиндекс сектора здравоохранения набрал 0,53%.

Цены производителей в Китае не изменились в июне из-за снижения цен на нефть и ослабления мирового спроса, вызвав опасения, что замедление в производственном секторе из-за ожесточенной торговой войны продолжит оказывать давление на рост второй по величине экономики мира.

Американские и китайские чиновники во вторник провели “конструктивный” телефонный разговор, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, что дало начало новому раунду переговоров после того, как две крупнейшие в мире экономики договорились о перемирии спустя год после начала торговой войны.

На рынок также повлияло то, что девять китайских компаний, которые одними из первых дебютируют на новой технологической бирже, в среду собирают подписки инвесторов. Первые из 25 компаний проведут первичное публичное размещение на новом STAR Market 22 июля.

К 12:35 юань торговался на уровне 6,8807 за доллар по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,888.

Акции Гонконга выросли по итогам малоактивных торгов среды, поскольку Пекин и Вашингтон возобновили торговые переговоры, а инвесторы соблюдали осторожность в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Индекс Hang Seng закрылся повышением на 0,3% до 28.204,69 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises набрал 0,5%.