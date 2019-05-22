Евросоюз окончательно запретил одноразовый пластик

Совет ЕС во вторник, 21 мая, одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Нынешнее утверждение является окончательным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за который ранее проголосовал Европарламент.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно с новыми правилами, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, до 2029 года девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году - 30%.

Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Теперь правительства стран-членов ЕС есть два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие к новым нормам.

По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70 процентов отходов, которые попадают к океанам мира, составляя угрозу для дикой природы и рыбных ресурсов.