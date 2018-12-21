Страны ЕС согласовали ограничения по выбросу углекислого газа для грузовиков и автобусов

Евросоюз намерен значительно ограничить допустимые объемы выброса углекислого газа не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков и автобусов.

К 2025 году средний объем выброса углекислого газа у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщила Австрия, председательствующая в настоящее время в ЕС.

К 2030 году выброс углекислого газа должен быть снижен на 30%, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.

Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и еще должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.

Ранее на этой неделе ЕК, Европарламент и государства-участники ЕС пришли к соглашению, что выбросы углекислого газа в новых автомобилях в странах Евросоюза к 2030 году необходимо сократить на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к 2030 году должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств является сокращение выбросов на 15% к 2025 году.