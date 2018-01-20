Девять стран ЕС превысили допустимые нормы загрязнения воздуха

Еврокомиссия предупредила девять стран о превышении максимальных норм загрязнения воздуха.

Как сообщается на сайте комиссии, предупреждения получили Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия и Великобритания. Министры иностранных дел 30 января должны приехать в Брюссель на совещание по загрязнению атмосферы.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла сказал, что причины этой встречи - защита граждан и напоминание странам об их обязательстве по защите окружающей среды.

195 стран подписали Парижское климатическое соглашение. Оно ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете так, чтобы к 2050 году она выросла не более чем на 1,5°С, оно предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам $100 млрд на решение проблем экологии.