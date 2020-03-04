В ЕС представили законопроект о климатической нейтральности

Еврокомиссия в среду, 4 марта, представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным.

Конкретно это означает, что к указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями стран-членов Евросоюза, должно будет полностью компенсироваться за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий.

Европейски закон о климате является частью так называемой "зеленой сделки", в рамках которой Евросоюз планирует принять ряд экономических и социальных мер, направленных на защиту климата. Кроме прочего, речь идет об отказе от нефти, угля и газа в энергетике и переходе на возобновляемые источники энергии, передает DW.

При этом в законе не описаны конкретные шаги, направленные на достижение этих целей. Документ создает лишь правовые рамки для принятия подобных мер. На сегодняшний день основной климатической целью ЕС является сокращение парниковых выбросов промышленных предприятий к 2030 году на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

В то же время Еврокомиссия собирается к сентябрю 2020 года проверить, возможно ли при тех же условиях сократить выбросы на 50 или даже 55 процентов. Это должно стать промежуточной целью на пути к достижению полной климатической нейтральности в 2050 году.

Представляя закон о климате в Брюсселе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он поможет Европе "окончательно встать на путь в экологически благоприятное будущее". Однако международные экоактивисты во главе с Гретой Тунберг резко раскритиковали этот документ, требуя, чтобы меры по защите климата были приняты не к 2050 году, а как можно скорее.

"Нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году означают для ЕС поражение", - говорится в открытом письме, опубликованном экоактивистами в интернете уже 3 марта, то есть за день до официального представления закона о климате в Брюсселе. "Нам не нужны цели на 2030 и 2050 годы. Прежде всего, нам нужны цели на 2020 год и каждый последующий месяц и год", - подчеркивают защитники климата.