Новые правила ЕС обязывают производить обновляемые холодильники и стиралки

Европейская Комиссия приняла новые меры экологического дизайна для таких товаров, как холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и телевизоры.

Улучшение экодизайна продукции способствует реализации принципа "энергоэффективность в первую очередь" Приоритета Энергетического союза ЕС.

Впервые эти меры включают требования к ремонтопригодности и возможности повторного использования, способствуя достижению целей круговой экономики за счет увеличения срока службы, технического обслуживания, повторного использования, модернизации, повторного использования и утилизации отходов приборов.

"Наши меры по экологическому дизайну могут сэкономить много денег европейским потребителям, а также помочь ЕС сократить выбросы парниковых газов. Поэтому экологический дизайн является ключевым элементом в борьбе с изменением климата и прямым вкладом в достижение целей, установленных в Парижском соглашении. По мере продвижения к нашей долгосрочной цели полностью декарбонизированного ЕС к 2050 году наша стратегия в области энергоэффективности и экодизайна станет еще более важной", - заявил член Европейской Комиссии по климатическим действиям и энергетике Мигель Ариас Каньете

По оценкам Комиссии, эти меры вместе с маркировкой энергоэффективности, принятой 11 марта, обеспечат 167 ТВт-ч общей экономии энергии в год к 2030 году. Это эквивалентно годовому потреблению энергии в Дании и сокращению более чем на 46 миллионов тонн СО2. Эти меры могут сэкономить европейским домохозяйствам в среднем 150 евро в год.