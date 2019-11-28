Последнее обновление: 28.11.2019 09:03

Новая глава Еврокомиссии нацелена на климатическую нейтральность ЕС

Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила приверженность поставленной цели - к 2050 году достичь климатической нейтральности в странах Евросоюза.

Борьба с изменением климата не может ждать, заявила экс-министр обороны ФРГ в интервью Deutsche Welle в среду, 27 ноября.

"Либо мы изменимся в лучшую сторону, либо ситуация для планеты существенно ухудшится", - подчеркнула она.

Ранее фон дер Ляйен сообщала о намерении Брюсселя в течение следующих 10 лет выделить на защиту климата 1 трлн евро. В бюджете ЕС на 2020 год на эти цели запланированы 589,6 млн евро - на 5,6 процента больше, чем годом ранее.

Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Еврокомиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения их выбросов в ноябре 2018 года.

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