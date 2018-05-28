Последнее обновление: 28.05.2018 17:06

В Евросоюзе предложили запретить использование пластиковых тарелок

Еврокомиссия предлагает запретить использование в Евросоюзе некоторых видов одноразовых пластиковых изделий, говорится в сообщении ЕК.

"Где уже доступна альтернатива, одноразовые пластиковые изделия будут запрещены на рынке", — говорится в релизе. Запрет будет распространяться, в частности, на одноразовые столовые приборы и тарелки, сообщает ЕК.

Странам ЕС также предписывается сократить использование пластиковых пищевых контейнеров. Помимо этого, страны ЕС будут обязаны собирать 90% одноразовых пластиковых бутылок к 2025 году.

Предложения Еврокомиссии теперь должны быть рассмотрены Советом ЕС и Европарламентом.

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