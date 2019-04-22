Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold. Об этом сообщает Financial Times (FT). Презентации, по данным газеты, планировалось провести на этой неделе.

Подобный шаг, напоминает издание, Samsung предприняла после того, как несколько журналистов, которые получили новый аппарат для тестирования, пожаловались на поломку устройства через несколько дней после начала использования.

В самой компании, отмечает FT, сообщили, что мероприятия отложены, но причину объяснять не стали.

Один из первых в своем роде гнущихся смартфонов — Galaxy Fold — Samsung представила в конце февраля. Долгожданный продукт — карманное устройство, которое может раскрываться в широкоэкранный планшет. Предполагалось, что в России для предзаказа аппарат будет доступен во втором квартале 2019 года. В США Samsung планировала установить стоимость смартфона на уровне $1,98 тыс. (130 тыс. руб.). Это, замечает FT, делает Galaxy Fold одним из самых дорогих телефонов в мире.

Спустя два месяца после презентации устройства в Сан-Франциско несколько журналистов, которые получили телефоны с гибким экраном для теста, заявили о его дефектах. Аппарат, по их данным, сломался уже через пару дней после начала использования. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман пояснял: проблема была связана с экраном — он полностью вышел из строя. Журналист The Verge Дитер Бон в свою очередь отмечал: через два дня после того, как он получил смартфон, на экране гаджета в месте сгиба образовалась выпуклость, которая вызвала искажение.

В ​Samsung Electronics, реагируя на это, посоветовали не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона и не наносить на него другие пленки или наклейки. Сейчас, замечает FT со ссылкой на заявление компании, предзаказы на Galaxy Fold по всему миру остановлены из-за высокого спроса.