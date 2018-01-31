Samsung начала производство оборудования для майнинга

Южнокорейская компания Samsung Electronics, входящая в группу Samsung, занялась производством чипов ASIC для китайского производителя оборудования для майнинга.

В Samsung Electronics отметили, что производимые ASIC-чипы оптимизированы под добычу биткоинов. Они будут использоваться в производстве оборудования для китайской майнинговой компании, с которой заключено партнерское соглашение. В ближайшее время корейская компания намерена начать производство оборудования для майнинга других криптовалют, помимо биткоина.

Компания будет производить и поставлять оборудование для майнинга, в первую очередь, в Китай. В перспективе Samsung планирует выйти со своим оборудованием для добычи криптовалют на рынки Южной Кореи и Японии.

В то же время Samsung планирует заработать не только на популярности чипов ASIC, но и на параллельном спросе на графические процессоры для майнинга. Компания начала массовое производство нового типа динамической памяти для графических карт, которая, как утверждается, является более подходящей для майнинга. 10-нм 16Гб GDDR6 DRAM в два раза быстрее обычной GDDR5 DRAM, а ее энергоэффективность больше на 35%.