Samsung назвала дату выхода смартфона с гибким экраном

Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах, сообщается на сайте компании Samsung.

Больше деталей компания сообщит ближе к выходу смартфона.

В Samsung заявили, что "полностью оценили дизайн продукта, внесли необходимые улучшения и провели ряд тестов".

В частности, расширили верхний защитный слой Infinity Flex Display и вынесли его за лицевую панель, увеличили количество металлических слоев под защитным слоем, уменьшили пространстов между шарниром и корпусом телефона и усилили область петель.