Samsung отзывает все образцы Galaxy Fold после сообщений о дефекте

Samsung Electronics отзывает все образцы Galaxy Fold, отправленные для тестирования, чтобы проверить сообщения о поломке экранов, на следующий день после того, как компания отложила запуск смартфона, сообщил во вторник источник, напрямую знакомый с ситуацией.

Решение об отзыве было принято после того, как сразу несколько обозревателей сообщили о проблемах в работе дисплея в преддверии назначенного на 26 апреля запуска смартфона со складным экраном в США.

Компания отложила запуск на неопределенный срок. Samsung сообщила, что по предварительным результатам расследования проблемы с дисплеем могут быть связаны с воздействием на открытые участки петель.

Акции Samsung завершили торги вторника снижением на 0,3 процента, а акции поставщика петель для Galaxy Fold, KH Vatec Co Ltd, потеряли 3 процента.

По словам аналитиков, хотя проблема не отразится на балансе Samsung, перенос запуска подрывает усилия компании, направленные на создание имиджа новатора.

“С другой стороны, у нас есть возможность устранить эту проблему и исправить ее перед продажей смартфонов широкой аудитории, чтобы не было подобных жалоб”, - сказал один из сотрудников Samsung, пожелавший остаться неназванным.