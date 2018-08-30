Samsung держит первенство по продажам телевизоров уже 12 лет подряд

Корейские компании Samsung и LG заняли почти половину мирового рынка телевизоров.

Мировые поставки телевизоров за первое полугодие 2018 года составили 99 млн единиц, сообщает The Investor.

29% мирового рынка телевизоров принадлежит Samsung, за ней следует LG Electonics с 17,5%. Во II квартале Samsung получила 29,6% рынка, возглавляя его в течение 48 кварталов подряд.

Samsung и LG укрепили свои позиции в сегментах QLED и OLED TV соответственно. Похоже, что их стратегия сосредоточиться на премиальных продуктах, чтобы справиться с ростом китайских и возрождением японских компаний, окупилась.

Samsung продвигает технологию дисплеев на квантовых точках в качестве своего стандарта для телевизоров премиум-класса QLED, тогда как LG использует технологию OLED (органических светодиодов). Обе компании утверждают, что именно их стандарт наиболее пригоден для воспроизведения контента с высоким разрешением.