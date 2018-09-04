Последнее обновление: 04.09.2018 13:12

Samsung представит складной смартфон

Южнокорейская компания Samsung до конца этого года представит складной смартфон. Об этом сообщил глава мобильного направления компании Донг Джин Ко.

По словам топ-менеджера, новое устройство могут презентовать на конференции разработчиков Samsung в ноябре в Сан-Франциско, передает CNBC.

Он отметил, что работа над новым смартфоном была сложной и она почти завершена. По словам собеседника телеканала, исследования свидетельствуют об интересе пользователей к такому устройству.

При разработке нового устройства Samsung применил опыт разработки планшетов.

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