Samsung представила смартфоны Galaxy S9, стремясь привлечь молодую аудиторию

Samsung Electronics Co Ltd в воскресенье на выставке в Барселоне показала флагманские смартфоны Galaxy S9, в которых сделала акцент на визуальных приложениях для соцсетей в надежде привлечь увлекающуюся технологиями молодую аудиторию, чтобы противостоять замедлению рынка.

С учетом того что продажи на мировых рынках смартфонов могут перестать расти или даже начать снижаться после скромного повышения на 1 процент в прошлом году, производители сосредоточились на характеристиках, которые смогут заставить потребителей отказаться от старых телефонов раньше, чем они могли бы.

Глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Донг Джинг Ко сказал, что главной функцией современных смартфонов является “визуальная коммуникация”.

Galaxy S9 отличается улучшенными камерами, устройством распознавания голоса на основе искусственного интеллекта и новыми функциями для соцсетей.

В числе новых характеристик - автоматический режим сверхзамедленной съемки и программное обеспечение, позволяющее превратить снимок лица в анимированного персонажа, или “селфимоджи”.

Приложение Bixby от Samsung позволит пользователям S9 переводить надписи на иностранных языках, поднося к ним камеру, без необходимости каждый раз менять настройки.

Samsung также планирует улучшить линейку аксессуаров для смартфонов, включающую беспроводные зарядные устройства и мобильные док-станции, позволяющие использовать смартфон в качестве компьютера, сообщил один из топ-менеджеров компании.

Galaxy S9 была представлена в двух версиях. Стандартная получила 5,8-дюймовый безрамочный экран, а версия Plus - 6,2-дюймовый. Смартфоны поступят в продажу 16 марта. Стоимость стандартной версии в России, согласно данным на официальном сайте, составляет 59.990 рублей, а версии Plus - 66.990 рублей.

Директор по маркетингу подразделения мобильных устройств Samsung Йонгхи Ли отказался дать прогноз продаж S9.

Согласно прогнозу исследовательской компании Counterpoint, в 2018 году Samsung продаст 43 миллиона устройств, что на 23 процента больше, чем количество поставленных моделей S8 в прошлом году, которое составило 35 миллионов.

Мировые продажи смартфонов снизились на 9 процентов в четвертом квартале, в результате рост в 2017 году составил лишь 1 процент против около 40 процентов в период между 2011 и 2015 годами, показали данные Strategy Analytics.

Хотя Samsung удерживает преимущество над Apple Inc, занимая примерно 21-процентную долю рынка, южнокорейская компания сталкивается с жесткой конкуренцией из-за утраты своих позиций в Индии, Китае, Западной Европе и на других рынках в четвертом квартале, сообщила Counterpoint.

Эти рынки стремительно завоевывают китайские конкуренты, в числе которых Huawei и Xiaomi Inc, благодаря высоким продажам бюджетных устройств, которые могут похвастаться многими высокотехнологичными функциями и прочным корпусом.

По словам Ли, размах Samsung и ее “умение слушать и учиться” позволит компании продолжить рост на китайском и индийском рынках.