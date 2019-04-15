Доллар дешевеет к большинству мировых валют

Курс доллара США снижается к большинству основных мировых валют, поскольку сильные статданные из Китая, позитивная отчетность двух крупнейших американских банков и оптимизм в отношении торговых переговоров Вашингтона с Пекином привели к снижению спроса на защитные активы.

Как стало известно на прошлой неделе, Китай резко увеличил экспорт в марте 2019 года, сократив при этом объем импорта. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, импорт рухнул на 7,6%.

Тем временем на минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

В рамках мероприятия, организованного Международным валютным фондом (МВФ) в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. При этом стороны обсуждают необходимость дальнейших личных встреч, добавил он.

Евро по состоянию на 9:40 выросла на 0,09% - до $1,1309 по сравнению с $1,1299 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты к японской снизился на 0,08% и составил 111,93 иены против 112,02 иены на завершение торгов в пятницу, курс евро к иене стабилен и составляет 126,59 иены как и на закрытие предыдущих торгов.

Фунт стерлингов дорожает. К доллару британская валюты поднялась на 0,13% - до $1,3091 против $1,3076 в предыдущий рабочий день. К евро фунт подрос на 0,05%, составив 1,1574 евро за фунт по сравнению с 1,1568 евро.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,03%.