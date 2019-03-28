Доллар и фунт дешевеют по отношению к большинству валют развитых стран

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар и фунт стерлингов дешевеют по отношению к большинству валют развитых стран, тогда как валюты emerging markets пытаются стабилизироваться в паре с долларом.

Японская иена и гособлигации развитых стран дорожают на фоне ослабления аппетита к риску. Доходность 10-летних гособлигаций Японии уменьшилась до минус 0,1%, минимального уровня с августа 2016 года, для аналогичных по сроку US Treasuries показатель опустился до самого низкого уровня с декабря 2017 года.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, опустился к 9:19 мск на 0,1%. Инвесторы ждут данных о продажах новых домов в США за февраль и мартовском доверии потребителей, которые будут опубликованы в 17:00 мск.

По состоянию на 9:36 евро стоил $1,1258 по сравнению с $1,1244 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

В паре с японской нацвалютой единая европейская подешевела на то же время до 123,95 иены против 124,26 иены накануне.

За доллар к 9:36 давали до 110,09 иены по сравнению со 110,51 иены в среду.

Фунт стерлингов стабилен в паре с долларом , к 9:36 мск составил $1,3191 по сравнению с $1,3189 на закрытие вчерашних торгов. К большинству остальных валют, включая евро и иены, фунт снижается на 0,1-0,4%.

Британский парламент в среду отклонил все восемь вариантов Brexit, вынесенных на голосование спикером Палаты общин Джоном Беркоу. Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля - в случае, если сделка одобрена не будет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти со своего поста, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.

Турецкая лира с утра в четверг рухнула на 2,2% в паре с долларом, до 5,45 лиры/$1, хотя торги в среду, в течение которых курс к доллару падал более чем на 2%, ей удалось завершить с минимальными изменениями.