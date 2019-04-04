Доллар слабо дешевеет к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара слабо снижается из-за роста аппетита к риску на фоне прогресса торговых переговоров США и Китая, сообщает MarketWatch.

По состоянию на 9:38 евро стоил $1,1241 против $1,1233 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой единая европейская на то же время стоила 125,17 иены по сравнению со 125,23 иены в среду.

За доллар к 9:38 давали 111,35 иены против 111,49 иены днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг опускается на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,03%.

Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3180 против $1,3158 в предыдущий рабочий день и 1,1726 евро по сравнению с 1,1715 евро.

Вчера британская нацвалюта продемонстрировала подъем по итогам третьей сессии подряд.

Члены Палаты общин британского парламента поддержали законопроект, продлевающий срок реализации Brexit, сообщила газета The Guardian. Кроме того, они высказались в поддержку законопроекта, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Европейского союза без соглашения.

Таким образом, вариант Brexit без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса выхода из ЕС в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.