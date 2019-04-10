Последнее обновление: 10.04.2019 11:26

Доллар дешевеет третьи торги подряд

Курс американского доллара в среду продолжает снижаться третьи торги подряд в ожидании публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил во вторник, что он не согласен с аналитиками, которые считают, что текущий уровень безработицы в 3,8% ниже "полной занятости" - отметки, ниже которой безработица не может опуститься без провоцирования усиления инфляции. Его заявление соответствует "терпеливому подходу" к политике изменения процентных ставок, который американский ЦБ объявил в начале этого года, отмечает MarketWatch.

Евро по состоянию на 9:52 вырос на 0,07% - до $1,1271 против $1,1263 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась к японской на 0,09% и составила 125,28 иены по сравнению со 125,17 иены во вторник. Курс доллара составляет 111,16 иены против 111,14 иены днем ранее.

Фунт стерлингов поднялся к доллару на 0,16% - до $1,3073 против $1,3052 в предыдущий рабочий день и на 0,07% к евро - до 1,1599 евро по сравнению с 1,1588 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду опускается на 0,02% и находится близко к минимальной отметке за последние две недели.

Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,05%.

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