Доллар слабо дешевеет к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США в четверг слабо снижается в парах с основными мировыми валютами.

Укреплению японской нацвалюты способствуют предстоящие длительные пасхальные выходные в странах Европы и США, перед которыми инвесторы предпочитают перевести средства в активы "безопасной гавани".

"Евро твердо держится против доллара благодаря надеждам на улучшение экономических перспектив: ожидания по индексу ZEW в Германии в среду показали шестой подряд месяц подъема, - отмечается в отчете Saxo Bank. - Предварительные данные PMI за апрель могут оказаться поворотными, если превзойдут ожидания умеренного улучшения".

Согласно среднему прогнозу аналитиков, предварительный сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле увеличился до 51,8 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предшествующий месяц. Значение индикатора будет опубликовано сегодня в 11:00 мск. Ожидается также, что PMI в сфере услуг повысился в текущем месяце до 48 пунктов с 47,5 пункта в марте, в промышленности, напротив, опустился - до 53,1 пункта с 53,3 пункта.

По состоянию на 9:44 евро стоил $1,1300 против $1,1296 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой единая европейская на то же время подешевела до 126,45 иены по сравнению со 126,57 иены в среду.

За доллар к 9:44 давали 111,92 иены против 112,06 иены днем ранее.

Фунт стерлингов стоил $1,3045 против $1,3043 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1544 евро по сравнению с 1,1546 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в четверг на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,01%.