Доллар дешевеет к евро в ожидании статданных из США

Курс доллара снижается в паре с евро и незначительно растет к иене. Участники рынка следят за ходом переговоров между США и Китаем, а также ждут статданных по американскому рынку труда.

Иена снижается к большинству мировых валют из-за падения спроса на защитные активы, вызванного оптимизмом по поводу скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.

Тем временем в пятницу главным событием для рынка станет публикация статданных по рынку труда США за март, которые будут обнародованы в 15:30 мск.

По состоянию на 9:44 евро вырос на 0,11% - до $1,1233 по сравнению с $1,1221 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской подрос на 0,02% - до 111,68 иены против 111,62 иены на завершение торгов в четверг. Евро поднялся на 0,13% и составил 125,45 иены по сравнению со 125,30 иены по итогам предыдущих торгов.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,08%. С начала недели индекс практически не изменился.