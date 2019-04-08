Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Курс американского доллара снижается в ходе торгов в понедельник из-за роста аппетита к риску на фоне прогресса торговых переговоров США и Китая, сообщает MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в ближайший месяц. "Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе, - сказал он. - Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США. Он заявил об этом в послании Д.Трампу, выразив надежду на скорое заключение соглашения, сообщило агентство "Синьхуа".

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда, количество рабочих мест в США в марте выросло на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. месяцем ранее, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года. Безработица осталась на уровне 3,8%.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,1% за месяц и на 3,2% в годовом выражении. Оба показателя замедлили рост с февраля, когда первый повысился на 0,4%, второй - на 3,4%, продемонстрировав рекордные темпы за десятилетие.

Евро по состоянию на 9:41 вырос на 0,11% - до $1,1228 против $1,1216 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене снизилась на 0,14% и составила 125,13 иены по сравнению со 125,30 иены в пятницу. Курс доллара упал на 0,27% - до 111,43 иены против 111,73 иены днем ранее.

Фунт стерлингов подорожал на 0,16% к доллару - до $1,3059 против $1,3038 в предыдущий рабочий день. К евро фунт подрос на 0,03% и 1,1628 евро по сравнению с 1,1625 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник опускается на 0,1%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,07%.