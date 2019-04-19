Доллар слабо дешевеет к евро после скачка накануне

Курс доллара США слабо опускается к евро в ходе азиатских торгов в пятницу после резкого роста накануне на сильных статданных по американской экономике.

Пара евро/доллар к 8:50 торгуется на уровне $1,1242 по сравнению с $1,1230 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской составляет 111,92 иены против 111,97 иены на завершение торгов в четверг, курс евро к иене - 125,81 иены по сравнению со 125,75 иены по итогам предыдущих торгов.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%. С начала недели индикатор повысился на 0,35%.

В США и Великобритании, а также в Гонконге и большинстве стран Европы торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница), поэтому на валютном рынке наблюдается невысокая активность.

Накануне доллар США подскочил к евро на 0,6% благодаря лучшим, чем ожидалось, макроэкономическим статданным. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в марте подскочили на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с сентября 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал роста показателя на 1%.

Кроме того, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс., с пересмотренных 197 тыс. до 192 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель обновил минимум с сентября 1969 года.

"Позитивная динамика доллара объясняется хорошим состоянием американской экономики, - говорит старший аналитик Daiwa Securities Юкио Исизуки. - На европейские валюты, в свою очередь, оказывают давление слабые статданные".