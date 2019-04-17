Доллар дешевеет к большинству мировых валют

Доллар США дешевеет в среду относительно евро и фунта, стабилен в паре с иеной.

Более сильные, чем ожидалось, статданные из КНР, повысили оптимизм инвесторов в отношении экономики страны и поддержали аппетит к риску. На этом фоне дорожают юань и австралийский доллар.

Темпы экономического подъема в Китае в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Увеличение розничных продаж и промпроизводства также оказалось более сильными, чем ожидалось. Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды, пишет MarketWatch.

"Очень важным является мартовское увеличение промпроизводства в Китае", - говорит аналитик по валютным рынкам Westpac Banking Corp. в Сиднее Шон Кэллоу. "Это показывает, что худшие опасения в отношении глобального экономического подъема, не оправдаются", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Евро по состоянию на 9:25 вырос к доллару на 0,26% - до $1,1310 по сравнению с $1,1281 на закрытие предыдущей сессии. Фунт вырос на 0,10% и составил $1,3061 по сравнению с $1,3048. При этом К евро фунт снизился к евро на 0,17% - до 1,1547 евро за фунт по сравнению с 1,1567 евро.

Курс доллара к иене составляет 111,97 иены против 112 иены накануне. Евро поднялся к японской валюте на 0,2% - до 126,61 иены против 126,36 иены.

Курс юаня к доллару вырос на 0,27%, до 6,6940 юаня за доллар, австралийский доллар подорожал на 0,33% - до $0,7199.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов в среду 0,2%.