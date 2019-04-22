Доллар стабилен в парах с основными мировыми валютами

Курс доллара США в понедельник остается стабильным в парах с основными мировыми валютами. Пятницу американская нацвалюта завершила близко к максимальному уровню за последние две недели на фоне слабой активности торгов, связанной с выходными днями в странах, которые празднуют католическую Пасху. В понедельник по-прежнему не будут работать европейские биржи, а также торговые площадки Гонконга и Австралии.

Евро по состоянию на 9:45 торгуется в районе $1,1242 против $1,1245 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 125,81 иены по сравнению со 125,82 иены в пятницу. Курс доллара составляет 111,91 иены против 111,92 иены.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,2996 против $1,2995 в предыдущий рабочий день и 1,1559 евро по сравнению с 1,1554 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в понедельник на 0,01%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,03%.