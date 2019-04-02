Уолл-стрит выросла благодаря экономическим данным

Уолл-стрит выросла в понедельник, уверенно начав второй квартал благодаря хорошей производственной статистике Китая и США, ослабившей опасения о замедлении глобальной экономики.

Поддержку акциям оказали данные, указавшие на неожиданный рост производственной активности Китая в марте, впервые за четыре месяца.

Данные о производственной активности США в марте также превысили прогнозы, компенсировав опасения инвесторов, спровоцированные слабыми показателями розничных продаж в феврале.

Индекс Dow Jones поднялся на 1,27 процента до 26.258,42 пункта, индекс S&P 500 - на 1,16 процента до 2.867,19 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,29 процента до 7.828,91 пункта.

Доходность 10-летних госбондов США достигла недельного пика, поддержав финансовый сектор S&P. Банковский индекс подскочил на 2,9 процента.

Большинство основных секторов S&P завершили торги в плюсе, за исключением потребительского, сектора недвижимости и коммунальных услуг.m

Автосектор вырос после того, как власти Китая сообщили, что приостановка действия дополнительных пошлин на импорт американских автомобилей и автозапчастей продолжится после 1 апреля.