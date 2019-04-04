Уолл-стрит закрылась ростом за счет производителей чипов

Американский фондовый рынок закрыл сессию среды ростом благодаря ралли акций производителей чипов на фоне растущих надежд на торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином.

Торговые переговоры между США и Китаем прогрессируют, и стороны надеются на этой неделе приблизиться к заключению сделки, сказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в среду.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc укрепились на 8,5 процента, показав наибольший рост среди компонентов индекса S&P 500, акции Intel Corp подорожали на 2,0 процента.

Оптимистичные настроения в отношении торговли компенсировали слабую экономическую статистику. Значение индекса PMI для сектора услуг США в марте не дотянуло до прогнозов и стало минимальным с августа 2017 года.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,15 процента до 26.218,13 пункта, индекс S&P 500 - на 0,21 процента до 2.873,4 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,6 процента до 7.895,55 пункта.

S&P 500 отошел от максимумов на дневных торгах после доклада специализирующейся на кибербезопасности компании UpGuard о том, что данные нескольких миллионов пользователей Facebook Inc попали в облачное хранилище Amazon.com Inc.

Акции Facebook подешевели после этого сообщения и закрыли торги снижением на 0,4 процента.